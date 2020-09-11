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Дефицита не будет: в Украине вдвое подешевел картофель

Урожай картофеля в 2020 году хороший. Хотя погода не жалела — поля сначала сушила, потом заливала. Но несмотря на все картофель родил, поэтому дефицита не будет.

Порадует и цена. Если в прошлом году она была рекордной, около 10 грн за кило, то сейчас наполовину дешевле — по 4-5 грн за килограмм.

Хотя селяне признаются, площади насаждений ежегодно уменьшают — потому что на клубне заработаешь разве что мозоли. Если раньше сажали в полгектара — то теперь по 10-15 соток.

Лучше запастись картофелем уже сейчас пока он недорогой. Чтобы потом не покупать в супермаркетах зарубежную.

В Украине подешевели овощи

По данным Госстата за август овощи подешевели более чем 13%, а фрукты почти на 10%.

Самое время запастись продуктами, законсервировать запасы на зиму или просто получить большое количество витаминов. При этом качество, как отмечают специалисты — одно из лучших.

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