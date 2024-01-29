Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Несколько групп шахедов в небе над Украиной Новости Факты ICTV за 29.01.2024
— Несколько групп дронов залетели с юга страны
— Россияне обстреляли Никополь из артиллерии
— Как днепряне страдают от постоянного российского террора
— В Донецкой области будут судить трех сторонников кремлевской идеологии
— ЕС продвинулся в вопросе передачи Украине замороженных российских активов
— жилой сертификат: как получить возмещение на разрушенное жилье
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