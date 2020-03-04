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Факты / Видео / Украина

Декоммунизация в Украине: почему некоторые объекты до сих пор с советской символикой

Декоммунизация в Украине официально уже длится 5 лет. Но до сих пор – работы непочатый край.

Даже в Киеве, который является лицом Украины, зарубежные туристы замечают многие советской символики. И самый видимый – это герб СССР в левой руке Родины-матери.

Однако, избавиться от этой коммунистической символики – нелегко. О трудностях декоммунизации смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Разумков предложил декоммунизацию отдать местным референдумам.

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