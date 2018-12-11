Декорации и инсталляции в Украине: как украшают витрины к Новому году

Фасады и витрины магазинов Новый год встречают первыми, создав городу сказочную атмосферу.

Креативное оформление длилось почти 3 месяца. Идея дизайнеров, воплощение за специалистами – это художники, декораторы, швеи, осветители, скульпторы. Кроме витрин, к новогодним праздникам приготовили фотокол и зоны отдыха.

В декорациях и инсталляциях те же элементы, которые пропагандируют в одежде модные бренды. Например, буквы и блестки. Вернулись в моду зеркальные шары на потолке, а на полу их воспроизводят елки.

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Для других дизайнеров хороший вкус и выразительная концепция должны доминировать в витрине, интрига – обязательно. Такое оформление заинтересует даже ребенка.

Еще одна находка – крупные цветы на елке, цвета самые разнообразные. Такие красавицы гармоничные как в крупных торговых центрах, так и в офисах или домах. Всегда в тренде – индивидуальность.

К слову, как стать Святым Николаем: во Львове неравнодушные собирают подарки детям.

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