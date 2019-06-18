День участкового: какие зарплаты, условия и почему нет желающих работать инспекторами

К ним звонят среди ночи и по любому вопросу. А еще – они охраняют порядок и проводят профилактические беседы с людьми. 18 июня в участковых инспекторов полиции профессиональный праздник. Его ввели еще в 2004 году.

В Украине более 7 тысяч участковых офицеров полиции. И штат полностью не укомплектован – признают в МВД. Хотя сколько не хватает инспекторы не говорят. К тому же, работать участковым в настоящее время мало кто хочет. Потому что работы много, она ответственна, а материально-техническое обеспечение не везде хорошее.

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Каждого выслушать, понять и помочь. Владимир не только участковый инспектор, но и психолог. Он обслуживает 20 тысяч человек. Живет участковый на зарплату в 12 тысяч гривен. Собственного жилья не имеет, как и автомобиля. Поэтому свой район обходит пешком.

На самом деле работа участкового непростая и часто неблагодарная. Потому угодить всем невозможно – признает начальник Оболонского управления полиции. Он сам более 6 лет поработал инспектором. Сейчас свободных 7 должностей, хотя сколько всего в стране не хватает участковых в МВД не говорят.

Среди льгот, которые предоставляет государство – бесплатная медицина и возможность взять жилье в лизинг. Но люди приходят, смотрят как трудно и уходят.

И уже к концу следующего года участковых заменят полицейские офицеры общины. Они появятся по всей Украине. Они появятся по всей Украине и будут выполнять функцию патрульных копов, решать вопросы разрешений, юстиции и соблюдения закона. Они будут иметь свой кабинет, транспорт и необходимые электронные принадлежности. О таком участковые могут пока только мечтать.

Напомним, Одесские полицейские опозорились флэшмобом ко Дню вышиванки.

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