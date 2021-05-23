День героев в Украине 2021 — памяти украинских воинов, сражавшихся за независимость Украины

23 мая Украина отмечает День героев. Он посвящен памяти украинских воинов, сражавшихся на независимость Украины.

В этот день чтят память героев Небесной сотни, героев русско-украинской войны на Донбассе, а также рыцарей Киевской Руси и казаков Гетманского времени.

Праздник был введено в 1941 году, после убийства главы организации украинских националистов — Евгения Коновальца. Во времена Советского Союза День героев отмечали подпольно.

День морской пехоты Украины

В Украине ежегодно с 23 мая отмечают День морской пехоты. Этот день начали праздновать с 2014 года. Но в период с 2014 по 2017 год днем ​​празднования было 16 ноября.

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