День кельнера во Львове: кто это и сколько зарабатывают

Во Львове официанты называют себя кельнерами и говорят, что именно они создают успешность ресторанов. В частности, они должны уметь ловко бегать с подносом. Продемонстрировали это на специальных перегонках до дня официанта.

Алексей Остяк в профессиональный праздник с самого утра на работе. И так 12 часов в день. Кельнером он работает около года. И уже решил – будет работать в ресторанах всю жизнь.

– Ты должен видеть человека, ты должен понимать человека. Ты должен понимать, как к нему относиться и какой подход к нему использовать, – отметил официант Алексей Остяк.

Алексей работает в концептуальном ресторане, где посетителей встречают по еврейским обычаям. Меню без цен, а стоимость блюд и напитков зависит от умения клиента торговаться.

Обычно, после торгов довольны не только клиенты, но и официанты, ведь получают за свое мастерство хорошую благодарность.

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Кельнеры говорят, что работа тяжелая, но интересная и прибыльная. В месяц они получают от 10 до 15 тыс. гривен. А иногда чаевые даже больше, чем зарплата.

На улицах Львова с бокалами и бутылками в центре города наперегонки бежали почти 40 официантов. Чтобы победить – прибежать первым мало, надо еще и напитки не разлить. Некоторые сошли с дистанции всего в нескольких шагах от старта, другие ловко и быстро двигаются к финишу.

Гонки официантов в городе организовывают уже шестой год подряд. Таким образом официанты демонстрируют свои умения и навыки. Ведь в ресторанной сфере важны не только качество, но и скорость.

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