День рождения ICTV: TPG дарит зрителям путевку в Доминиканскую республику

Вскоре телеканал ICTV празднует свой 26-й день рождения. Мы растем и развиваемся вместе со своими зрителями: учимся, развлекаемся, узнаем о главных новостях Украины, мира и делимся ими с вами.

Для нас дорог каждый из вас. И в свой день рождения мы вместе с партнером программы Утро в большом городе, и компанией TPG дарим вам уникальный шанс.

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Условия розыгрыша вы узнаете в программе Утро в Большом городе.

Поэтому, путешествуйте, открывайте для себя новые эмоции и новые уголки мира – вместе с ICTV. И помните, что вместе – лучше.

К слову, 25 сентября состоится премьера сериала на ICTV Марк и Наталка.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 17:16



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