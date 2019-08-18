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День рождения Кузьмы: поклонники устроили во Львове феерическое представление

В День рождения Кузьмы, которому накануне должно было исполниться 51 год, во Львове устроили феерическое представление.

В ботаническом саду поклонники исполнителя под звуки оркестра исполнили известные хиты Андрея, а в завершение вечера все вместе начали танцевать.

Благодарили Кузьму гости праздника, прежде всего, за его легкость и тепло. Говорят, хоть певца уже 5 лет нет – его музыка вечна.

Родные, друзья и фанаты, дресс-код – кеды, а как говорил Кузьма – Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них Парижем?

Бессмертные хиты Андрея исполнил эстрадно-симфонический оркестр под руководством правнука известного композитора Николая Лысенко. Под каждую песню писали специальную аранжировку в стиле французского композитора Поля Мориа.

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Родители Кузьмы – главные гости праздника.

Страшная авария 5 лет назад, в которой погиб певец, разделила их жизнь на до и после. Но сегодня, говорят родители, люди должны радоваться. Потому что их Андрей заряжал мир драйвом и позитивом.

Вход на концерт – платный. Деньги за билеты пойдут в Благотворительный фонд Кузьмы Скрябина.

Напомним, Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.

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