День рождения Лины Костенко — любимые строки стихов

Ее называют поэтессой эпохи и моральным авторитетом нации. 19 марта в Лины Костенко день рождения — 90 лет. Поэтесса, без преувеличения, стала духовной вдохновительницей украинцев. Ее цитируют не менее Тараса Шевченко и Лесю Украинку. Друзья ее называют суровой, но справедливой.

Лина является нетерпимой к фальши, а каждая строка ее творчества имеет мощную энергетику. Ко дню рождения поэтессы Факты ICTV вспомнили любимые строки ее стихов.

Напомним, Факты ICTV собрали топ-5 стихов Лины Костенко.

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