День рождения с пользой для других: лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ собрал деньги для медиков

Карантин вносит коррективы, как в повседневную жизнь, так и в праздничные дни всех украинцев. Не стали исключением и селебрити. Отметить свой 38-ой День рождения с пользой решил фронтмен рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Совместно с Украинской биржей благотворительности, аэропортом Борисполь и авиакомпанией МАУ исполнители сыграли онлайн концерт, во время которого собирали средства на помощь нашим медикам.

О карантинном праздновании, волонтерстве и планах на будущее Сергей Танчинец рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Теперь, когда концерт отыгран, средства собраны — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ начинают подготовку к новому туру по городам Украины. Концерты будут проходить с соблюдением всех карантинных ограничений. Специально для этого придумали уникальный формат — безопасный автомобильный концерт. Это будет первое официальное мероприятие в Украине после объявления карантина. Музыканты выступят под открытым небом, а зрители будут слушать песни группы в своих автомобилях, вроде автокинотеатра.

К слову, видеоигра Fortnite проведет второй онлайн-концерт. Предыдущий собрал 12,3 млн зрителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.