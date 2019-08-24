День независимости 2019: как отметили в Харькове, Запорожье, Днепре и Ужгороде

Празднования Дня независимости прошли по всей Украине.

В 28-й день рождения Украину на рассвете разбудили торжественные колокола – тысяча ужгородцев под первыми лучами возле кафедрального собора молились за мир и счастье в государстве.

Ужгородское пение подхватили в Запорожье – сразу тремя хорами. Гимн исполняли даже те, кто никогда в жизни его не слышал.

Молча, под колокола встретили День независимости в Харькове. Почти тысяча горожан на Площади Конституции склонили головы по погибшим героям небесной сотни.

С днем ​​рождения государство поздравляли и в небе – парашютисты из 12 стран объединились, образовав национальный символ Украины. Спортсмены прыгнули из двух самолетов АН-28 и на минуту соединились в трезубец.

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С драйвом, но уже на земле праздновали в Виннице – 200 горожан в вышиванках устроили велопробег. Вместе торжественно проехали почти 10 километров. На парад собрались целыми семьями. Обязательный атрибут – вышитая одежда.

Активно и в вышиванках отметили День независимости в Киеве, Днепре и других городах. Здесь уже не ездили, а бегали – на дистанции от километра до десяти.

Добавляли драйва бешеные децибелы – в Днепре собрались автолюбители со всей страны на чемпионат по автозвуку и тюнингу. Рядом с аудио-монстрами были тюнингованные авто, переоборудованные до неузнаваемости.

Вода, солнце, а также желто-голубые флаги и вышиванки – так традиционно уже 15 лет столичные яхтсмены отмечают День независимости. Днепр в центре столицы на это время превратился в место парусных баталий. А вечером день рождения Украины почти во всех городах будут отмечать многочисленными концертами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько людей праздновали День независимости на Майдане.

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