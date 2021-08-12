День Независимости: по Крещатику проедет Оплот
В День Независимости по улице Крещатик в украинской столице проедет Оплот.
Харьковский завод имени Малышева изготовил танк вопреки опасениям, что предприятие не успеет в срок.
Оплот должны были изготовить еще несколько месяцев назад, но процесс тормозился, поскольку сотрудникам задерживали заработную плату.
Весной этого года работники угрожали забастовкой из-за того, что не получили вовремя заработанные деньги.
Танк будет отправлен в Киев уже в ближайшее время, а после парада он станет образцом на показах потенциальным заказчикам.
Оплот создавался под продажи за границу. Украинские войска не могут его использовать из-за дороговизны. Стоимость современного боевого танка с импортными комплектующими составляет пять миллионов долларов.
Напомним, День Независимости состоится 24 августа. В Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости состоится масштабный военный парад.
В праздничном мероприятии примут участие военная авиация, техника и военнослужащие.
Также состоится праздничных концерт и салюты. Подробнее об афише на День Независимости Украины 2021 читайте в материале Фактов ICTV.