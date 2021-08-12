День Независимости: по Крещатику проедет Оплот

В День Независимости по улице Крещатик в украинской столице проедет Оплот.

Харьковский завод имени Малышева изготовил танк вопреки опасениям, что предприятие не успеет в срок.

Оплот должны были изготовить еще несколько месяцев назад, но процесс тормозился, поскольку сотрудникам задерживали заработную плату.

Весной этого года работники угрожали забастовкой из-за того, что не получили вовремя заработанные деньги.

Танк будет отправлен в Киев уже в ближайшее время, а после парада он станет образцом на показах потенциальным заказчикам.

Оплот создавался под продажи за границу. Украинские войска не могут его использовать из-за дороговизны. Стоимость современного боевого танка с импортными комплектующими составляет пять миллионов долларов.

Напомним, День Независимости состоится 24 августа. В Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости состоится масштабный военный парад.

В праздничном мероприятии примут участие военная авиация, техника и военнослужащие.

Также состоится праздничных концерт и салюты. Подробнее об афише на День Независимости Украины 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

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