День памяти и примирения: истории украинцев, прошедших Вторую мировую войну

Именно на территории Украины происходили ожесточенные бои Второй мировой войны. Украинцы воевали на разных фронтах, но длительное время более 30 млн наших граждан были в нацистской оккупации.

Они пережили бомбардировки, сожжение городов и сел. Наших людей вывозили на принудительные работы, а затем, если те выживали, уже советская власть устраивала им проверки, допросы и отправляла в лагеря. В 1939-1945 годах Украина потеряла более 10 млн человек.

Александру Тимошенко сейчас почти 98, а было 18, когда его с такими же юными ребятами и девушками из села Лоташево Черкасской области забрали на принудительные работы в Германию.

— Староста села собрал собрание и сказал, никто не думает никуда бежать. Привезли нас на станцию ​​с собаками, погрузили нас в вагон, привезли в Германию, — вспоминает ветеран.

Там пришлось тяжело работать на лесопилке. Тех, кто пытался бежать — наказывали. Позже Александр воевал бок о бок с американскими десантниками.

А когда все же получилось вернуться на Родину, то мужчина встретился с чекистами, которые обвинили его в дезертирстве и работе на врага. Доказать же, что воевал с союзниками было сложно из-за потери документов.

Не пожалела Вторая мировая война и Анатолия Элланского. Его семья боролась с нацистами, а ему пришлось пережить весь ужас всего лишь в 12 лет. Из-за бомбардировки Чернигова, получил инвалидность. После войны он начал изучать военное дело и воевал в Афганистане.

Несмотря на весь ужас, что пережили украинские ветераны Второй мировой войны, сейчас они хотят лишь одного — чтобы мир воцарился и в Украине.

История Дня памяти и примирения

В Украине День памяти и примирения отмечают 8 мая. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Символом памяти жертв Второй мировой войны является красный мак.

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