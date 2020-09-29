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День памяти жертв Бабьего Яра. Факты ICTV — Спецвыпуск (29.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: продолжается чествования погибших во время расстрелов в Бабьем Яру; в церемонии по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра приняли участие и первые лица государства, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, дипломаты, общественные деятели, члены наблюдательного, общественного и научного советов Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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