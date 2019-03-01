День сержанта: как их обучают и за что они отвечают

В Украине традиционно в первую пятница марта отмечают День профессионального сержанта. Сержант – это специалист, которому доверили определенное количество людей. Он должен быть не просто психологом, но и другом. Он должен уметь общаться, чтобы люди ему доверяли. Должен быть образцом для подчиненных, опорой для командира.

Украинская армия получила в наследство от советской не только старую технику и дедовщину, но и устаревшую модель армии. Попытались реформировать сержантский корпус в 2005-м. Далее процесс шел медленно и зависел в частности от политической ситуации в стране и министров обороны, которые разворовывали и сокращали армию. Значительный толчок реформам дала российская агрессия.

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Сержантский корпус очень развит в армиях стран НАТО. В последние несколько лет украинские военные перенимают опыт альянса.

Ранее сержантов учили 2,5 года. Теперь – несколько уровней подготовки, они короткие, но дают все необходимые знания для получения должности.

Также была создана вертикаль должностей, соответствующих стандартам НАТО. Был разработан законопроект о введении новых званий. Он пролежал в Верховной Раде более двух лет. И парламент его отклонил. Но в Минобороны собираются и в дальнейшем реформировать сержантский корпус. Ведь это один из главных признаков профессиональной армии.

В американской армии есть должность главный сержант – и его авторитет приравнивают к генеральскому. В Украине убеждены – отечественные сержанты будут иметь не меньшее влияние.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира.

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