День Свободы и Достоинства: как все начиналось

Сегодня в Украине – День Свободы и Достоинства. Ровно 5 лет назад фактически началась революция Достоинства.

21 ноября 2013 – на Майдан вышли около полутора тысяч человек – которые протестовали против решения правительства Азарова приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Сторонники евроинтеграции собирались каждый день. И каждый раз митинги становились более волелюбными. Акции проходили во Львове и Харькове.

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В ночь на 30 ноября активистов, в основном студентов, которые ночевали на столичном Майдане – жестоко разогнал Беркут. Это был перелом.

Первого декабря на Майдан вышел миллион украинцев. И началась революция. Она закончится свержением режима Януковича и жестокими расстрелами активистов. Сегодня мы вспоминаем те события.

К слову, День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 10:41



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