День Свободы и Достоинства: как все начиналось
Сегодня в Украине – День Свободы и Достоинства. Ровно 5 лет назад фактически началась революция Достоинства.
21 ноября 2013 – на Майдан вышли около полутора тысяч человек – которые протестовали против решения правительства Азарова приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Сторонники евроинтеграции собирались каждый день. И каждый раз митинги становились более волелюбными. Акции проходили во Львове и Харькове.
Читайте: У Евромайдана был запасной “львовский” план – Парубий
В ночь на 30 ноября активистов, в основном студентов, которые ночевали на столичном Майдане – жестоко разогнал Беркут. Это был перелом.
Первого декабря на Майдан вышел миллион украинцев. И началась революция. Она закончится свержением режима Януковича и жестокими расстрелами активистов. Сегодня мы вспоминаем те события.
К слову, День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!