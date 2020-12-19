День Святого Николая 2020: празднование украинцев и елка в Киеве

Сегодня (19 декабря) праздник Святого Николая, который особенно популярен в Западной Украине. В ночь на 19 декабря Чудотворец оставляет подарки всем послушным детям. К празднику во Львове открыли резиденцию Святого Николая.

Организаторы говорят: идея организовать такую ​​резиденцию для волшебника возникла внезапно. В помещении возле парка, где гостит Чудотворец, летом работает кафе, сейчас из-за карантина посетителей мало. Поэтому, чтобы здание не пустовало, решили организовать праздник для детей.

В этом году в столице решили уберечь Чудотворца почтенного возраста от большого скопления людей. Поэтому впервые приветствовать малышей на Софийской площади будет его реалистичная галограма.

Из-за карантина Софийская площадь станет одной из самых технологичных. К праздникам создали проект — Поздравление отовсюду, через специальный сайт каждый может оставить свое послание, а уже сегодня сообщения будут транслировать на стенах колокольни Софийского собора.

Киевлян сегодня попросили оставаться дома, церемонию зажжения елки можно будет посмотреть онлайн в 19.00.

Как позвонить Святому Николаю

Ко Дню святого Николая 2020 в Украине в субботу, 19 декабря, дети смогут позвонить Николаю Чудотворцу.

С 12.00 до 17.00 телефонная линия будет открыта для звонков.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

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