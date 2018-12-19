День Святого Николая: как украинцы открывают декаду новогодних праздников

День Святого Николая – любимый праздник детворы, и сегодняшнее утро началось для миллионов маленьких украинцев одинаково – все они заглянули под подушки в поисках подарка.

Николай Чудотворец – исторический персонаж, который жил на рубеже III и IV веков. От родителей он унаследовал немало денег, но потратил их нена себя, а на то, чтобы помочь нуждающимся. За это его и канонизировали.

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Сейчас Николай – покровитель воинов, детей и бедняков. Говорят, он послушным дарит сладости или игрушки, а врединам – розгу, чтобы могли исправиться в следующем году.

День святого Николая открывает декаду новогодних праздников. Именно сегодня зажигают большинство рождественских елок страны. На улице снег и мороз – предновогодняя погода. Поэтому людям хочется сказки. И подарков.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, куда пойти с ребенком на День Святого Николая.

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