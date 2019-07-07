День Военно-морских сил Украины: Зеленский поздравил моряков в Одессе
7 июля в Украине празднуют День Военно-морских сил. С праздником моряков поздравил президент Владимир Зеленский, он посетил Одессу вместе с министром обороны Степаном Полтораком.
Главнокомандующий наградил военных за мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Глава государства подчеркнул, днем и ночью работает над освобождением пленных наших моряков, которых незаконно удерживает Кремль.
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Также Зеленский присвоил имена двум новым десантно-штурмовым катерам – Малин и Станислав, в честь погибших морпехов.
После официальной части – президент посетил украинские корабли, а также фрегаты партнеров-НАТО: британца Дункан и канадца Торонто.
К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль 2019.