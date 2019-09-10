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День предотвращения самоубийств: статистика и три совета врачей

Каждые 40 секунд на планете кто-то укорачивает себе жизнь. За год почти 800 тысяч человек.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном ко Дню предотвращения самоубийств.

Чаще лишают себя жизни мужчины – более чем в полтора раза. Причем в богатых странах этот показатель больше – почти втрое.

Врачи советуют, чтобы дурные мысли не лезли в голову – надо учиться радоваться каждому дню. И даже маленькие победы воспринимать с благодарностью. А еще чаще гулять, проводить время с родными и друзьями.

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К слову, ВОЗ назвала самую пьющую страну Европы.

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