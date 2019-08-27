Государство не в смартфоне: почему украинцы платят за коммуналку в кассах

Заплатить за коммуналку, пополнить мобильный или открыть депозит. Сейчас все эти услуги доступны в наших смартфонах. Больше не нужно собирать бумажные платежки и часами стоять в очередях в кассы. Но несмотря на современные технологии много украинцев сих пор не предают старый метод оплаты.

Многие киевляне, несмотря на то, что давно пользуются смартфонами, коммунальные услуги оплачивают только в кассе Укрпочты, потому что уверены, что так надежнее.

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Из минусов – приходится стоять в немалых очередях. Чаще стационарные кассы посещают пенсионеры. Некоторые пожилые клиенты признаются, им платежки онлайн оплачивают дети или внуки. Некоторые же старого метода оплаты не изменяет, но количество людей, которые приходят в отделение, с каждым годом уменьшается.

Уже этой осенью украинцы смогут не только онлайн платить за коммуналку, но и оформить субсидию или зарегистрировать бизнес. В сентябре должна заработать анонсирована президентом программа Государство в смартфоне. В одном мобильном приложении разработчики хотят вместить 50 услуг.

В команде Президента говорят, что украинцев будут учить, как пользоваться новой услугой. Параллельно хотят обеспечить покрытие мобильной связи и интернета во всех городах и селах Украины.

Напомним, Нацбанк разработал правила, после внедрения которых, в Украине появится возможность переводить деньги с помощью QR-кода.

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