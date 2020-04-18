Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Государство ничего не может запретить. Соблюдают ли карантин в Америке

Нью-Йорк, как и все штаты, длительное время всерьез не воспринимал распространение вируса. А теперь город, который по праву называют эпицентром трудоголиков и креативных личностей — эпицентр пандемии. Местные говорят, время остановилось. И на вид такой, будто в 6 утра выходного дня.

Не все американцы единогласны относительно ограничений. Пока в стране не введено чрезвычайное положения, все требования самоизоляции или ношение масок — это исключительно рекомендации властей. Как и в каждой стране, в США есть те, кого посадить на карантин трудно.

В некоторых штатах как Мичигане, в Огайо, Кентукки, были протесты. Люди не хотят сидеть дома. Они хотят быть свободны, хотят работать, гулять. В Америке жизнь людей построено на конституции США.

И что-то запретить людям даже во время пандемии государство не может. Все остальное будет нарушать права и свободу людей, — Павел Стецько, житель Нью-Йорка.

Платить коммуналку надо исправно, не идут на уступки и арендодатели.

Факты ICTV ранее писали про выход США из карантина и кто против.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Российские тесты на коронавирус “ни к черту” не годятся — Лукашенко
Российские тесты на коронавирус “ни к черту” не годятся — Лукашенко
Пекут куличи и раскрашивают яйца. Как встретить Пасху дома
Пекут куличи и раскрашивают яйца. Как встретить Пасху дома
Глава УПЦ МП Онуфрий тайно госпитализирован с коронавирусом — источник
Глава УПЦ МП Онуфрий тайно госпитализирован с коронавирусом — источник
В Запорожье молодой священник святил паски во время карантина
В Запорожье молодой священник святил паски во время карантина
Количество безработных за время карантина выросло на 30% — Служба занятости
Количество безработных за время карантина выросло на 30% — Служба занятости
Врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины
Врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины
Елизавета II отменила салюты в честь своего 94-летия из-за Covid-19
Елизавета II отменила салюты в честь своего 94-летия из-за Covid-19
Мы должны были бы иметь сейчас более 17 тыс. больных Covid-19 — Ляшко
Мы должны были бы иметь сейчас более 17 тыс. больных Covid-19 — Ляшко

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка