Государство ничего не может запретить. Соблюдают ли карантин в Америке

Нью-Йорк, как и все штаты, длительное время всерьез не воспринимал распространение вируса. А теперь город, который по праву называют эпицентром трудоголиков и креативных личностей — эпицентр пандемии. Местные говорят, время остановилось. И на вид такой, будто в 6 утра выходного дня.

Не все американцы единогласны относительно ограничений. Пока в стране не введено чрезвычайное положения, все требования самоизоляции или ношение масок — это исключительно рекомендации властей. Как и в каждой стране, в США есть те, кого посадить на карантин трудно.

В некоторых штатах как Мичигане, в Огайо, Кентукки, были протесты. Люди не хотят сидеть дома. Они хотят быть свободны, хотят работать, гулять. В Америке жизнь людей построено на конституции США. И что-то запретить людям даже во время пандемии государство не может. Все остальное будет нарушать права и свободу людей, — Павел Стецько, житель Нью-Йорка.

Платить коммуналку надо исправно, не идут на уступки и арендодатели.

Факты ICTV ранее писали про выход США из карантина и кто против.

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