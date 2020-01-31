Госпрограмма по кредитованию бизнеса: какие условия выдвинули для предпринимателей

Уже через несколько дней в Украине должна заработать государственная программа по кредитованию малого и среднего бизнеса. На это государство выделяет 2 млрд грн и обещает благодаря компенсациям выдавать предпринимателям деньги под 5% до 9%. Правда предупреждают, что деньги дадут только на развитие своего дела, а банки обещают жестко следить за движением средств.

Особое внимание к тем, кто впервые планирует начать свое дело. Кроме документов им предстоит еще и записать видеопрезентацию чем предприниматель планируете заниматься и имеете ли понимание, как вести себя с инвестициями. Чтобы получить средства на развитие придется вкладывать и самому, в программе предусмотрено внесение собственных средств от 20% до 30%. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, по прогнозам Министерства финансов, принять участие в программе поддержки малого- и микробизнеса Доступные кредиты 5-7-9% смогут около 50 тыс. заемщиков.

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