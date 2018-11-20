Десантно-штурмовым войскам Украины – год. Бойцы поделились опытом со школьниками

Украина будет отмечать первую годовщину создания десантно-штурмовых войск. Именно крылатая пехота в начале войны освобождала город за городом, бок о бок с добровольцами и механизированными подразделениями держала оборону Донецкого аэропорта и других стратегических объектов.

В Краматорске местная 81 аэромобильная бригада устроила день открытых дверей для учеников местных школ.

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Уроки патриотизма в местных школах десантники проводят регулярно. Улыбки детей во время общения с украинскими военными – лучший ответ для фейков российской пропаганды.

На счету 81 бригады завершающая фаза обороны донецкого аэропорта. Через год киборги уже держали авдеевскую промку. Сейчас десантники, как и другие военные, ведут позиционную войну на фронте, однако верят – придет время и сделают все, чтобы оправдать свое высокое имя десантно-штурмовых войск.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 19:29



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