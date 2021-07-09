Дешевые китайские подделки: в чем проблема магазинов конфиската в Украине

Магазины с красноречивым названием Конфискат. Этот бизнес годами процветает по всей Украине. И это не удивительно, ведь новую обувь, сумки, одежду можно купить всего за 200-300 грн. Да еще и выбор огромный.

Правда, мало кого волнует, что внутри магазина от испарений токсичных веществ можно потерять сознание, а на прилавках вместо брендовых вещей из Европы, которые изъяли на таможне, дешевый некачественный китайский товар без разрешительных документов.

Зачастую такие магазины расположены вблизи людных мест. Покупатели объясняют привлекательность таких точек продаж низкими ценами.

Эксперты говорят, что здесь продаются низкопробные китайские подделки. К тому же они опасны для здоровья.

И такого товара в Украину в год завозят миллионными партиями. Таможенники объясняют, что столько конфиската на границе просто не изымают. К тому же, после решения суда, реализуют изъятую одежду только через онлайн-аукционы, а не вот так, на прилавках. Еще начисляют налоги и сборы, поэтому товар точно не будет копеечным.

— Магазины конфиската никакого отношения к таможне не имеют. Люди заблуждаются, когда заходят в магазин и видят большие партии товаров. Для этого необходимо каждый день конфисковывать, конфисковывать и пополнять эти магазины, — сообщил начальник управления Киевской таможни Виктор Халай.

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, товар, который продается в таких магазинах — обычная контрабанда дешевой поддельной обуви.

— На коробке должен быть указан производитель, состав, указано согласно каким нормативным документам сделан этот товар, сколько гарантия. Здесь ничего нет. Они говорят, что это конфискат, но я говорю, что это обычная контрабанда дешевой поддельной обуви, — заявил он во время посещения одного из киевских магазинов конфиската.

Большинство такого товара вообще производили для российского рынка, так как на коробках можно увидеть город Москва. По словам Несмиянова, этот товар мог не пройти контроль в России, поэтому его отправили в Украину.

Несмотря на проблемы с документами, контролирующие органы явно годами обходят эти магазины стороной. Эксперты уверены, этот бизнес “крышуют”.

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