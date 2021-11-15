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Дешевле на 20-30 копеек: какова стоимость топлива на украинских заправках

Оксана Гутцайт

Топливо на украинских заправках должно подешеветь на 20-30 копеек по сравнению с началом месяца.

15 ноября Минэкономики не позволило продавать бензин более чем по 33,18 грн. Дизтопливо не должно быть дороже 31,55 грн.

Средняя цена бензина, по официальным расчетам, сейчас составляет 28,11 грн, дизтоплива – 24,55 грн.

По состоянию на 3 ноября стоимость бензина на украинских АЗС с учетом установленных Кабмином предельных торговых надбавок не могла превышать 33,40 грн, дизтоплива – 31,90 грн.

Временное государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо на период действия карантина Кабмин ввел 14 мая.

Речь идет о предельных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/л и бензина – не выше 5 грн/л.

НАК Нафтогаз Украины согласно постановлению правительства должен подавать расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Ввели предельные торговые надбавки на топливо из-за необоснованного роста цен на него в розничных сетях.

Однако ограничение цены не касается брендового премиального топлива высшего сорта.

Фото: Depositphotos

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