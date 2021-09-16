Дешевле и экологичнее: в чем плюсы водородных авто и когда на них пересядут украинцы

Первые автомобили на водороде официально зарегистрировали в Украине. Это две машины, которые заправляются водородом, и вообще не производят вредных выбросов.

Владельцы экологических машин говорят, что это революционное будущее и скоро мир начнет пересаживаться на водородные авто. Ведь они дешевле и экологичнее даже чем электрокары.

Машины завезли, но вот инфрастуктуры, то есть водородных заправок, в Украине еще нет. И водород у нас не производят.

Эти автомобили ни снаружи, ни внутри не отличаются от привычных нам автомобилей или электрокаров. Это полностью экологически нейтральные автомобили, то есть по выбросам здесь только дистиллированная вода.

Двигатель автомобиля питается электричеством, который генерируется из водорода. Обе машины привезли из США. В баках даже остался американский водород, чтобы авто хоть как-то здесь передвигалось. Стоимость одного — $15 тыс., но автомобиль не новый. И цена на них пока низкая, потому что пока нет спроса.

Чтобы заправить машину, не надо ждать часами, как с электрокаром. Она заправляется, как бензиновая и дизельная — три-четыре минуты. На одном баке такой автомобиль проезжает более 500 км.

Машины в Украине, но теперь проблема, где их заправлять. Ближайшая водородная заправка в Польше. Но есть заинтересованные инвесторы, поэтому первую такую ​​реально открыть у нас в следующем году. Сначала цена будет выше бензина, но чем больше будет появляться таких машин, тем дешевле будет становиться водород.

Кроме того, вскоре Евросоюз может принять новые экологические правила, которые обяжут каждые 150 км устанавливать водородные заправки. В Украине, говорят эксперты, достаточно сети из 25 водородных станций.

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