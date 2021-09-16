Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Авто
Максим Зайченко |

Дешевле и экологичнее: в чем плюсы водородных авто и когда на них пересядут украинцы

Первые автомобили на водороде официально зарегистрировали в Украине. Это две машины, которые заправляются водородом, и вообще не производят вредных выбросов.

Владельцы экологических машин говорят, что это революционное будущее и скоро мир начнет пересаживаться на водородные авто. Ведь они дешевле и экологичнее даже чем электрокары.

Машины завезли, но вот инфрастуктуры, то есть водородных заправок, в Украине еще нет. И водород у нас не производят.

Эти автомобили ни снаружи, ни внутри не отличаются от привычных нам автомобилей или электрокаров. Это полностью экологически нейтральные автомобили, то есть по выбросам здесь только дистиллированная вода.

Двигатель автомобиля питается электричеством, который генерируется из водорода. Обе машины привезли из США. В баках даже остался американский водород, чтобы авто хоть как-то здесь передвигалось. Стоимость одного — $15 тыс., но автомобиль не новый. И цена на них пока низкая, потому что пока нет спроса.

Читайте
Растаможить автомобиль в Украине можно будет через Дию: решение правительства

Чтобы заправить машину, не надо ждать часами, как с электрокаром. Она заправляется, как бензиновая и дизельная — три-четыре минуты. На одном баке такой автомобиль проезжает более 500 км.

Машины в Украине, но теперь проблема, где их заправлять. Ближайшая водородная заправка в Польше. Но есть заинтересованные инвесторы, поэтому первую такую ​​реально открыть у нас в следующем году. Сначала цена будет выше бензина, но чем больше будет появляться таких машин, тем дешевле будет становиться водород.

Кроме того, вскоре Евросоюз может принять новые экологические правила, которые обяжут каждые 150 км устанавливать водородные заправки. В Украине, говорят эксперты, достаточно сети из 25 водородных станций.

Читайте
Вертолет-беспилотник Ingenuity готовится совершить автономный полет на Марсе

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Магучих призналась, что для спортсменов создали инструкции после фото на Олимпиаде
Магучих призналась, что для спортсменов создали инструкции после фото на Олимпиаде
Что известно о системе Железный купол и каковы ее перспективы в Украине
Что известно о системе Железный купол и каковы ее перспективы в Украине
В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса третьей дозой
В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса третьей дозой
Дешевле и экологичнее: в чем плюсы водородных авто и когда на них пересядут украинцы
Дешевле и экологичнее: в чем плюсы водородных авто и когда на них пересядут украинцы
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.09.2021)
Конструктивный диалог: послы G7 об обсуждении реформирования Высшего совета правосудия
Конструктивный диалог: послы G7 об обсуждении реформирования Высшего совета правосудия
В Украине могут создать военно-консультативную и учебную миссию ЕС
В Украине могут создать военно-консультативную и учебную миссию ЕС
Факты ICTV. Спорт 18:45 (16.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (16.09.2021)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка