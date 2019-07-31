Повалены десятки деревьев, оборваны электропровода. По Запорожью пронесся ураган

Неграмотно построенный дом – легкая добыча бурь и невзгод, правда, бороться с природой становится все труднее, даже самые прочные сооружения не выдерживают.

Десятки поваленных деревьев, оборваны электропровода, сорванные крыши зданий – Запорожьем пронесся мощный ураган. В эпицентре оказалось село Максимовка. Его жители считают убытки, но чиновникам ничем их порадовать – на восстановление инфраструктуры денег в сельском бюджете нет.

С самого утра на центральной улице села Максимовка бурлит работа. Мужчины убирают разбитые стволы и срезают аварийные ветви.

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Накануне вечером ураган, пронесшийся деревней, повалил десятки деревьев, а также столбы электропередач. С тех пор полтысячи жителей сидят без света.

Сразу после непогоды – в село примчались чрезвычайники, которые взялись ликвидировать последствия стихии.

В местной школе ураган сорвал крышу. Поэтому с самого утра возле заведения собрались учителя и ученики – и устроили там внеплановую уборку. Дети уверяют – пришли работать добровольно.

В сельсовете ломают голову, где взять деньги на помощь людям. Поскольку сумма, заложенная в местный бюджет на преодоление последствий природных катаклизмов – мизерная.

И все же в сельсовете надеются на помощь из районного или областного бюджетов.

К слову, передвигаются на лодках и вывозят имущество: на Прикарпатье затопило села.

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