Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки

Волну возмущения подняли медики скорой помощи Ивано-Франковской области. Врачи разных станций области опубликовали уже до десятка видеообращений. Они получили зарплату и не почувствовали обещанных надбавок в 300% за работу с больными коронавирус.

Городской председатель Ивано-Франковска объясняет, что выплаты только начали поступать. 30 апреля получили 1,4 млн грн на доплаты медикам города за март. Но этих денег недостаточно, поэтому ищут ресурсы в местном бюджете. В соседней Черновицкой области, где сейчас больше всего больных коронавирусом, медики доплаты получили. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Киевской области коронавирус подтвердился у помощницы воспитателя детского дома.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Почти 10 тысяч: в России рекордное число новых случаев Covid-19
Почти 10 тысяч: в России рекордное число новых случаев Covid-19
Из-за полной отмены карантина может умереть 140 тыс. украинцев — Ляшко
Из-за полной отмены карантина может умереть 140 тыс. украинцев — Ляшко
Дети под угрозой: в Киевской области Covid-19 обнаружили в детдоме
Дети под угрозой: в Киевской области Covid-19 обнаружили в детдоме
Каждая третья женщина — жертва: Супрун о борьбе с домашним насилием на карантине
Каждая третья женщина — жертва: Супрун о борьбе с домашним насилием на карантине
Мы будем сопротивляться: мэр Черкасс обратился к Зеленскому
Мы будем сопротивляться: мэр Черкасс обратился к Зеленскому
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)
41 новый случай: в Киеве коронавирус обнаружили у 1 494 человек
41 новый случай: в Киеве коронавирус обнаружили у 1 494 человек
За сутки заболел один человек: Китай выходит из кризиса Covid-19
За сутки заболел один человек: Китай выходит из кризиса Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка