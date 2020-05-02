Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки

Волну возмущения подняли медики скорой помощи Ивано-Франковской области. Врачи разных станций области опубликовали уже до десятка видеообращений. Они получили зарплату и не почувствовали обещанных надбавок в 300% за работу с больными коронавирус.

Городской председатель Ивано-Франковска объясняет, что выплаты только начали поступать. 30 апреля получили 1,4 млн грн на доплаты медикам города за март. Но этих денег недостаточно, поэтому ищут ресурсы в местном бюджете. В соседней Черновицкой области, где сейчас больше всего больных коронавирусом, медики доплаты получили. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Киевской области коронавирус подтвердился у помощницы воспитателя детского дома.

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