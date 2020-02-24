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Десятки заведений на грани ликвидации: как пройдет второй этап медреформы

Уже с 1 апреля начнется второй этап медицинской реформы. И уже сейчас очевидно, что многие медучреждения его преодолеют. Ведь не соответствуют требованиям национальной службы здоровья. Именно Нацслужбы  будут подписывать с больницами соглашения и предоставлять финансирование за услуги. Впрочем, и местные власти могут сделать все, чтобы не закрывать важные для районов отделения и больницы.

На Николаевщине в Березанской районной больнице увольняют четверть работников – в том числе 9 врачей и медсестер. Ликвидируют инфекционное и детское отделения. 2 года назад сокращали кровати и осталось по одному врачу на отделение. А этого недостаточно, чтобы национальная служба здоровья предоставила заведению финансирование.

В инфекционном отделении зимой пациенты с гриппом, а летом – отдыхающие с кишечными болезнями из курортных городков Рыбаковка и Коблево. Куда деть больных, когда начнется курортный сезон – никто не знает.

В министерстве здравоохранения говорят, если районная больница вроде Березанской не может стать опорной – то есть главной в данном регионе, оан имеет право подать заявку в Нацслужбу здоровья, чтобы профинансировать хоть какие-то из 27 пакетов медицинских услуг.

Факты ICTV ранее писали о том, какие изменения ждут украинцев от медреформы в 2020 году.

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