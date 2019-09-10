Десятки жизней и сотни домов. Как добровольцы помогают пожарным на Прикарпатье

Прикрапатец Владимир Палийчук создал команду пожарных любителей. Еще пять лет назад общей целью объединил родных и друзей. Сейчас без их помощи не обходится ни одна спасательная операция. К тому же добровольцы работают сразу на две области – Черновицкую и Ивано-Франковскую.

Огнетушитель, огнезащитный костюм, резиновые сапоги и еще много разного снаряжения. Все – ради спасения людей и тушения пожара у Владимира Палийчука всегда с собой.

Пять лет назад прикарпатец создал команду пожарных-любителей. Помогать решил после того, как стихия уничтожила его собственный дом. Общей целью объединил друзей и родных. Сейчас на счету добровольцев – десятки спасенных от огня жизней и сотни домов.

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Ранее спасательное снаряжение Владимир закупал своими силами. Теперь ему передают зарубежные коллеги. На свой юбилей прикарпатец мечтал о внедорожнике. Впрочем, на собранные деньги приобрел КамАЗ, вмещающий 10 тонн воды. В районе ни один пожарный автомобиль не имеет такого запаса.

Направленные действия и правильное решение – во время спасательной операции важна каждая секунда. Именно поэтому добровольцы регулярно проводят обучение с профессиональными пожарными и медиками. Практически ежедневно приезжают на помощь ДСНС. В команде Владимира – его сын. Хотя он еще студент, но уже гасил сотню пожаров.

К слову, просроченные огнетушители и комнаты без окон: пожарная безопасность в хостелах Киева.

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