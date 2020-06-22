Десяток обстрелов и один раненый защитник — обострение в зоне ООС

Утром ситуация на фронте обострилась. Уже с десяток обстрелов и один раненый защитник. Оккупационные войска на рассвете ударили из минометов и артиллерии.

На предприятии постоянно под обстрелами ежедневно работает более 2 сотни людей. К позициям врага отсюда меньше километра. И автоматы не единственное оружие оккупантов.

За два месяца на одной позиции ни одного раненого. Чего не скажешь о противнике. Там, чуть ли не ежедневно их с десяток.

Отвечать, говорят ребята, надо обязательно, потому что рядом люди и их надо защищать, иначе остановить вражеский огонь невозможно.

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Впрочем, в противовес пользы каждый ответ является идеальным сценарием сюжета для оккупантов. В стиле Путин помоги, бандеры стреляют.

Вражеские СМИ снимают на камеру каждый выстрел, рассказывают о точном месте расположения каждой нашей позиции. Впрочем, перед объективами их камер, прежде всего, появляется украинский флаг, расположенный на высоте 200 м от позиций оккупационных войск, напоминая российским наемникам, что они на чужой земле.

Накануне было не менее 14 обстрелов. Больше всего стреляли по защитникам Авдеевки. Там оккупанты после 22.00 начали бить из вооружения боевой машины пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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