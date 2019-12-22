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Девять дипломов за семь лет. Украинка установила рекорд по количеству образований

25-летняя украинка Надежда Яворовенко получила за семь лет девять высших образований, пять в Украине и три во Франции. Девушка имеет специальности переводчика, юриста, менеджера и специалиста по гостиничному делу.

Девушка говорит, что учиться ей интересно. Она утверждает, что получать образование в нескольких вузах сразу совсем не сложно, если профессии похожи.

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Наибольшая поддержка для девушки от родителей. Они утверждают, что никогда не ставили цель получить наибольшее количество дипломов. Просто поддерживали дочь в желании учиться.

В украинских вузах Надежда Яворовенко училась на бюджете, во Франции год самого дорогого вуза стоил 300 евро. Украинские преподаватели поражены ее настойчивостью. Они утверждают, что получение нескольких образований – это требование современности, если работник хочет заинтересовать работодателя.

В Украине достойной зарплаты ни по одной полученной специальности Надежде никто не предлагал, поэтому девушка устроилась во французскую юридическую фирму.

Защитив девятый диплом и получив рекорд за наибольшее количество образований Надежда возвращается во Францию. В Украине она также готова работать, но за достойную зарплату.

Напомним, в январе 2020 года начнется масштабный аудит более 740 заведений профобразования.

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