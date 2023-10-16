Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Девять авиабомб по Херсону | Миргород под атакой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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— Супруги пенсионеров из Ровно делают заготовки на зиму для ВСУ
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