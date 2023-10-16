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Девять авиабомб по Херсону | Миргород под атакой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023

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Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 22:00 (16.10.2023).

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