Дошло до суда: на Прикарпатье братья-близнецы избивали и душили одноклассников

Двое братьев-школьников на Прикарпатье издевались над целым классом. Они душили других учеников, портили школьные принадлежности и ругались. Об этом пожаловались родители детей, которые уверенны, что проблема в воспитании.

– Могут душить детей, царапать, уничтожать их школьное имущество, обзывают нецензурными бранями, – рассказала Людмила Русин, мама ученика 4А класса.

Братья-близнецы Назар и Богдан учатся в 4 классе Рожнятовского лицея. В классе 19 детей, но из-за поступков ребят другие дети просто боялись идти в школу.

— Если он палит пса, и если он берет второго ребенка за шею, извините, но это нервы, и он его душит и ждет, когда он удушится, — заявила Ольга Павлюк, мать ученика 4А класса.

В этом году близнецы начали ходить на дзюдо и испытывать новые навыки на одноклассниках.

– А последний раз было, что ударили в нос, нос болел. Я перезвонила маме этих двух мальчиков, хотела объяснить спокойно, чтобы она поговорила с ними, что так нельзя делать. Она просто с такой агрессией, с такими словами, что с ней говорить было нельзя, — рассказала со слезами на глазах Наталья Гончаренко, мама ученика 4А класса.

Братья – дети с особыми образовательными потребностями. Им установили диагноз – задержка речи с сохраненным интеллектом. Дети гиперактивные, но никакого психического отклонения.

Раньше ребята не говорили. Но за последние два года изменения в развитии кардинальные: учатся, поют, пляшут. Но на уроках и перерывах ведут себя агрессивно. Родители одноклассников борются третий год: дежурили в классе во время занятий, просили маму ребят повлиять на поведение детей, но напрасно.

— Трудно разговаривать, когда просто негативно настроены родители, разная клевета … Что якобы дети бьют всех в классе, это неправда, — уверяла Оксана Миндюк, мама Назара и Богдана.

Женщина уверена, что к ее особым детям относятся нетолерантно. Признает, что диагноз имеют несложный, но проблем в воспитании сыновей не видит.

Правильно ли организовано инклюзивное обучение в Рожнятовском лицее, уже проверяло по меньшей мере четыре комиссии. Все по просьбе мамы братьев. Никаких замечаний к школе, учителям и ассистентам не нашлось.

В заведении пятеро детей с особыми образовательными потребностями. В школе уверяют – ищут подход к близнецам и даже меняют для этого педагогический коллектив.

– В этом году школа сменила практического психолога, который проводил коррекционное занятие. Мы сменили классного руководителя, мы сменили снова двух ассистентов, взяли совершенно других людей, которые никак не могли быть предвзятыми в этой ситуации, для того, чтобы разрешить этот конфликт, — заявила Александра Буряк — директор Рожнятовского лицея.

В управлении образования о конфликте знают, но помочь не могут. Говорят, проблема не в образовательной системе, потому что в области почти 1,3 тыс. детей на инклюзии. Такие классы есть в каждой третьей школе региона.

Однако теперь бытовой конфликт перерос в судебное дело. На близнецов и маму ювенальная полиция оформила пять протоколов за буллинг одноклассников. Документы направили в суд. Вероятно, все закончится штрафом. Это от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

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