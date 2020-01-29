Участковый с ДВРЗ: на ICTV стартует новый телесериал

Через несколько дней на ICTV долгожданная премьера – новый украинский детектив Участковый с ДВРЗ.

Это комедийный сериал о честном полицейском, который борется с преступностью в самом криминальном районе Киева – вблизи Дарницкого вагоноремонтного завода.

Режиссеры говорят, что это будет первая отечественная лента, посвященная жилому массиву столицы. Роль главного копа в сериале сыграл Вячеслав Довженко, известный из фильма Киборги. Он настолько вжился в роль, что авторам даже пришлось адаптировать под него сценарий. Довженко так увлекся, что все опасные трюки выполнял сам.

В результате – 24 серии юмора и захватывающих приключений. Премьеру сериала Участковый с ДВРЗ смотрите на ICTV 3 февраля в 21:30.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ICTV готовит новые сериалы.

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