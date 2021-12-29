Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік: телеканал ICTV презентует новогодний фильм

30 декабря в 19.20 на телеканале ICTV состоится премьера нового комедийного фильма для всей семьи Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік.

Это не продолжение сериала, а его отдельная история о приключениях любимых участковых Сергея Бондара и Петра Дзюбы.

По сюжету, участковым приходится дежурить в новогоднюю ночь. Но на этот раз они оставят улицы отдаленного столичного района и будут спасать торговый центр от бандитов.

Чтобы передать атмосферу новогодней ночи, съемки проходили до шести-семи утра. Преступники предстанут в кадре в новогодних костюмах.

Также зрителей ждет немало спецэффектов и даже немного романтики.

– Я не знаю, можно ли спойлерить эту историю, но есть надежда, что Бондарь в этой новогодней истории найдет свою любовь, – приоткрывает занавес исполнитель главной роли Вячеслав Довженко.

В комедии продолжительностью более 100 минут появятся герои из всех сезонов сериала. По насыщенности событий и количеству актерского состава (почти 40 персонажей), говорят создатели ленты, можно отснять четыре фильма.

– Это комедийный фильм для семейного просмотра. Он рассчитан на то, чтобы было интересно и мужчинам, и женщинам, и детям. Чтобы вся семья, которая соберется за новогодним столом, просмотрела эту атмосферную приключенческую ленту, – говорит креативный продюсер проекта ДВРЗ. Операция Новый год Ярослава Евтушенко.

Напомним, что первые серии телесериала Дільничний з ДВРЗ зрители канала ICTV увидели в феврале 2020 года.

Фото: Телеканал ICTV

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