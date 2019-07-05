Делиться прибылью и помогать: топ-20 компаний-благотворителей в Украине

Журнал Власть денег выбрал 20 компаний которые считают социальную ответственность бизнеса приоритетом в своей работе. Каждый из них имеет отдельную программу поддержки, которая направлена ​​на помощь людей или развитие страны.

Медицина, образование, спортивное воспитание, поддержка детей, территорий и развитие городов – все это лишь отдельные направления которых на самом деле пропагандируют сотни компаний. Развиваться самим и поддерживать других это девиз многих иностранных и уже отечественных компаний. Как уверяют победители рейтинга – подобных компаний с каждым годом все больше.

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За право войти в рейтинг ТОП-20 боролись около сотни компаний, работающих в Украине, среди них как отечественные, так и иностранные. Объединяет их – желание делиться прибылью и помогать тем, кто больше всего нуждается. Выбирали лидеров редакторы и журналисты изданий издательской группы Картель.

По словам самих участников, с каждым годом компаний, которые вводят социальную корпоративную ответственность все больше. Особенно активно их количество начало расти после 2013 года. Сейчас, как уверяют участники рейтинга, Украина еще отстает от европейских показателей, но тренд точно заметен.

Исследования доказывают – 70% клиентов готовы покупать товары компаний, которые пропагандируют социальную ответственность. Причина – у клиента возникает желание не только что-то купить, но и приобщиться к реальной помощи.

Среди 20 компаний, читатели журнала онлайн-голосованием могли выбрать еще 3, направления которых им больше нравится. Победили оздоровительные программы – миссия против рака молочной железы, развитие спорта и культуры, а также развитие IT образования в селах.

Своей главной задачей организаторы считают не только выбрать лучшие программы социальной ответственности, но и дать возможность другим увидеть и последовать их примеру.

Нынешнюю акцию организаторы планируют продолжать и в дальнейшем но хотят расширить перечень компаний и сделать не 20, а отмечать уже ТОП-50.

Напомним, Порошенко рассказал, сколько потратил на благотворительность и поддержку ВСУ.

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