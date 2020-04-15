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Факты / Видео / Украина

Дыры размером с ладонь и слабые опоры: 90% мостов Харьковщины в аварийном состоянии

Мосты Харьковщины опасны и на сегодня в ремонте нуждаются 90% конструкций. В соцсетях жители региона выкладывают фото с дырками с ладонь на тротуарных дорожках, трещинами на дорожном полотне и слабыми опорами.

Дорожники же часто только латают дыры в асфальте, а до серьезной реконструкции дело не доходит. Это может привести к тому, что в конце концов мосты просто упадут, как это произошло летом прошлого года под Харьковом.

Есть ли планы спасения путепроводов — смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье селяне самостоятельно починили мост.

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