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Факты / Видео / Украина

Дырявые костюмы и уменьшенная зарплата: как работают бригады скорой помощи Харькова

Дырявые костюмы, отсутствие перчаток и масок, просроченные аптечки. Харьковские бригады скорой помощи заявляют о нечеловеческих условиях труда за копейки. И это те люди, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом.

Обещанной надбавки в 300% местные медики до сих пор не получили. В апреле зарплату начислили даже меньше, чем обычно.

Почему рискуют жизнью за 4 тыс. грн — два медика дали эксклюзивные комментарии в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему медики получают мизер.

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