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Дырявые кровати и грибок на стенах: как лечат в Ровенской городской больнице

Облезлые стены, старые дырявые кровати, потолок покрыт грибком – так выглядят палаты для детей в инфекционном отделении Ровенской городской больницы.

Мамы с детьми пытаются там надолго не задерживаться, хотя и признают лечение и медперсонал там хорошие.

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Медики проблему признают, ведь помещение старое. Прошлой осенью там устроили ремонт и уже половину палат обновили, но иногда пациентов приходится селить в такие ужасные условия. На продолжение ремонта денег нет.

Чиновники ищут еще полтора миллиона гривен на завершение ремонта. Но подозревают: в этом году уже не успеют.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Первомайске в больницу подбросили коробку с избитым младенцем.

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