Дырявые стены и вешалки вместо капельниц: как лечат людей на Прикарпатье

Сквозные трещины в стенах, подпертые балками потолка и прогнившие оконные стекла. Оборудование еще с советских времен и помещения, которые годами не отапливают. Именно в таком состоянии амбулатория в Татарове, которая обслуживает жителей сразу трех самых туристических сел Прикарпатья. Отдыхающие в случае необходимости попадают тоже сюда. С красивых и дорогих горных спусков в ужасную реальность украинской медицины.

Окна прогнили, чтобы сохранить тепло, в щели напихали ваты. В амбулатории печное отопление. От старости печки распадаются как карточный домик. Этой амбулатории 40 лет.

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В амбулатории соседнего села нет ни системы, ни штатива для капельницы. И не было. Для этого приспосабливают вешалку.

Чтобы спасти сельскую медицину из жалкого состояния, в каждой области решили амбулатории не ремонтировать, а строить. Финансировать будет государство в рамках программы Фонда регионального развития.

На Прикарпатье построят 27 амбулаторий. Строительство одной амбулатории продлится три месяца. Будет стоить от шести до восьми миллионов гривен. Их обещают сдать в следующем году.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рада не приняла закон О первичной медицинской помощи.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 17:23



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