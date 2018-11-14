Дырявые стены и вешалки вместо капельниц: как лечат людей на Прикарпатье
Сквозные трещины в стенах, подпертые балками потолка и прогнившие оконные стекла. Оборудование еще с советских времен и помещения, которые годами не отапливают. Именно в таком состоянии амбулатория в Татарове, которая обслуживает жителей сразу трех самых туристических сел Прикарпатья. Отдыхающие в случае необходимости попадают тоже сюда. С красивых и дорогих горных спусков в ужасную реальность украинской медицины.
Окна прогнили, чтобы сохранить тепло, в щели напихали ваты. В амбулатории печное отопление. От старости печки распадаются как карточный домик. Этой амбулатории 40 лет.
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В амбулатории соседнего села нет ни системы, ни штатива для капельницы. И не было. Для этого приспосабливают вешалку.
Чтобы спасти сельскую медицину из жалкого состояния, в каждой области решили амбулатории не ремонтировать, а строить. Финансировать будет государство в рамках программы Фонда регионального развития.
На Прикарпатье построят 27 амбулаторий. Строительство одной амбулатории продлится три месяца. Будет стоить от шести до восьми миллионов гривен. Их обещают сдать в следующем году.
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