Детей разрывает, а ты не можешь ничего поделать: пограничники об обороне Мариуполя и жизни после плена

Они те, кто первыми видели оккупанта на подступах и обороняли наши границы. Защитники Мариуполя, воины, проявившие себя в боях по разным направлениям. 12 пограничников и их семьи получили ключи от квартир во Львовской области. Шестеро бойцов получили тяжелые ранения в боях за Мариуполь и вернулись из плена. Сейчас они обустраивают свое новое жилье.

– Морально очень давили, постоянно это: “Вы никому не нужны”. Верили, надеялись. Мыслями о семье, о родной Украине. Так и выжили, – говорит пограничник Сергей.

Сергей – боец ​​пограничного отряда. Большая война застала его при выполнении службы, которую он несет с 2015 года. Сергей – тот, кто защищал родной Мариуполь с первых дней. 24 марта в боях за город во время артобстрела был тяжело ранен. Мужчина полностью потерял зрение, взрывом ему оторвало руку. Спасали его на Азовстале.

— Попал в полевой госпиталь, подземного типа бункер. Нас там находилось 200-250, а то бывало и больше. Ну переполненный, спали плечо к плечу, большая благодарность нашим медикам. Там не было хирург или он окулист, а он медик. Он делал все, – говорит пограничник.

Когда Азовсталь перешла под контроль оккупантов, Сергея и собратьев взяли в плен.

– Мы первые 10 дней были в Еленовке, потом нас таких более тяжелых, с ранениями разместили по городским больницам Донецка. Отдельные этажи для пленников выделяли. Медицинской помощи никакой не было. Перебинтовывали одним и тем же бинтом несколько раз, – говорит мужчина.

В плену мужчина пробыл полтора месяца. В июне защитников Мариуполя обменяли, в том числе и Александра.

– Меня не были, потому что я ранен. Потому что я пограничник. Отношение было немного другое. Среди тех людей, которые меня допрашивали были предатели Украины, — говорит Александр.

В настоящее время военнослужащие проходят реабилитацию, чтобы как можно быстрее снова защищать Родину.

— Война не закончилась, война продолжается, люди гибнут каждый день. И в Мариуполе самая большая трагедия для военного, для настоящего военного, когда ты видишь, что местные гибнут, а ты не можешь ничего сделать. Ты бежишь получаешь ранения, а детей разрывает в хлам. А россияне говорят, что это делал Азов беспилотниками, — добавляет мужчина.

За несокрушимость, титаническое мужество и защиту Украины Александр, Сергей и еще десять пограничников получают ключи от квартир. Ведь у большинства жилье осталось на оккупированных территориях.

Некоторые из пограничников уже успели обустроить новые дома мебелью. Жена Сергея радуется большой кухне, а сын Кирилл – собственной комнате.

– Это картина, она мне очень напоминает моего котика Арчи, ну он, к сожалению, сейчас в Мариуполе, но когда приедет, эта картина будет для него. Я ее повешу вот здесь, – говорит Кирилл.

Александру тоже понравилось новое помещение. Но говорит, вид из окна уже не тот.

– По сравнению с Мариуполем отсутствие в воздухе морского бриза, я думаю, со временем все равно вернемся на те территории. Мы их не потеряли, мы совершили маневр. К сожалению, противник очень сильный, но мы его победим все равно, — отмечает Александр.

Фото: скрин с видео

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