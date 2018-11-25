Дети ходят пешком в соседнее село. Почему в Стадне не работают автобусы

Несколько десятков домов и сотня жителей – небольшое село Стадня всего в 20 км от райцентра – Золочева. Но добраться сюда очень трудно – ни один транспорт не ходит, все рейсовые автобусы доезжают только до соседнего села – Скварявы. А туда люди вынуждены добираться, кто как может.

Но больше всего страдают дети. Ранее 13 учеников в школу, что в соседнем селе, возил школьный автобус. Но он уже месяц не ездит.

Старенький автобус припаркованный на школьном дворе. Директор говорит, транспорт не ездит, потому что водитель ушел на пенсию, а нового – не могут найти.

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Но местные уверяют: желающие водители есть. Но они отказываются работать на таком автобусе. Называют его банкой с гайками.

После обращения журналистов, районное руководство обещает, что в школу дети поедут автобусом уже со следующей недели.

В райадминистрации пообещали – детей в общественном транспорте будут возить бесплатно. Деньги предпринимателям будут возмещать из местного бюджета.

К слову, в Житомире из-за гололеда не работает коммунальный транспорт.

Опубликовано Ноябрь, 25 в 16:25



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