Дети падают из окон! Как уберечь малыша защитными системами

Каждый год, с приходом тепла десятки украинских детей выпадают из окон из-за невнимательности родителей. Если не установлены специальные замки, которые не дадут одним движением открыть окно – сетка не выдерживает веса ребенка. В результате серьезные травмы и долгая реабилитация или даже смерть.

Сложная черепно-мозговая травма, тяжелое состояние, травма головного мозга, реанимация – в Днепропетровской области пострадал двухлетний мальчик. Он выпал из окна второго этажа. Родители оставили малыша одного в комнате всего на несколько минут, тот открыл окно и полетел вниз.

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Сейчас на украинском рынке выбор защитных систем на окна огромен. Решетки, автоматические блокировочные устройства или замки продают в любом специализированном магазине. Стоимость от 40 грн до полутысячи.

Лучшими специалисты называют замки, которые монтируют в окна еще на предприятии. Ведь гарантия на эту продукцию автоматически увеличивается. Сейчас спрос на такие защитные системы вырос.

Ежегодно в области из окон выпадают минимум несколько десятков детей разного возраста. Преимущественно дети опираются на антимоскитную сетку, которая не выдерживает напора.

В сентябре 2018 года в Днепре с 10-го этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и выжила.

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