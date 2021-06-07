Дети и молодежь: в каких странах переходят к вакцинации новых групп населения
В мире продолжается вакцинация против коронавируса, ведущие страны переходят к иммунизации новых групп населения.
Так, в Израиле вакцинируют подростков от 12 до 15 лет, а в Великобритании — молодежь до 30 лет.
Массовая вакцинация стартовала в Таиланде. Людям делают прививки препаратом AstraZeneca, который по лицензии производит местная фармкомпания.
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В США быстрыми темпами идут к поставленной цели — вакцинировать 70% американцев ко Дню независимости 4 июля. Также власти призывают подростков быстрее пройти вакцинацию.
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время встречи лидеров Большой семерки будет призывать приложить усилия, чтобы инъекции против коронавируса получили все люди в мире до конца 2022-го года.
Вакцинация против коронавируса
Прививки против коронавируса делают в мире с декабря 2020 года.
Однако из-за недостатка вещества этот процесс продолжается медленно.
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