Дети и молодежь: в каких странах переходят к вакцинации новых групп населения

В мире продолжается вакцинация против коронавируса, ведущие страны переходят к иммунизации новых групп населения.

Так, в Израиле вакцинируют подростков от 12 до 15 лет, а в Великобритании — молодежь до 30 лет.

Массовая вакцинация стартовала в Таиланде. Людям делают прививки препаратом AstraZeneca, который по лицензии производит местная фармкомпания.

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В США быстрыми темпами идут к поставленной цели — вакцинировать 70% американцев ко Дню независимости 4 июля. Также власти призывают подростков быстрее пройти вакцинацию.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время встречи лидеров Большой семерки будет призывать приложить усилия, чтобы инъекции против коронавируса получили все люди в мире до конца 2022-го года.

Вакцинация против коронавируса

Прививки против коронавируса делают в мире с декабря 2020 года.

Однако из-за недостатка вещества этот процесс продолжается медленно.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

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