Детям раздали бесплатные гаджеты: как работает дистанционное обучение в США
Пандемия коронавируса заставила изменить подход к системе образования — это касается не только Украины. Большинство школ в Соединенных Штатах перешли на дистанционное обучение.
Для учеников разработали онлайн-программы и разбавили школьный день игровыми паузами. Университеты предложили студентам различные варианты.
В американских школах переводят учеников и студентов на дистанционное обучение и бесплатно выдают ноутбуки. Родители приехали в пункт выдачи, назвали фамилию ребенка и забрали гаджет, в случае необходимости и устройства для доступа в интернет.
В марте, в начале карантина, нагрузка была меньше. Можно было просто выполнять задания когда хочешь и отправить учителям. Сейчас — четкий график и полноценный школьный день. Начало в восемь утра, опаздывать нельзя.
В некоторых районах родители пишут петицию и власть разрешает открывать классы для самых маленьких школьников. Вузы самостоятельно выбирают форму обучения.
Преподаватель Университета Мичигана рассказал, что его факультет настолько популярен, что в каждой группе по 300 человек. Поэтому единственный выход — преподавание онлайн.
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Однако есть студенты из разных стран, поэтому из-за разницы во времени не все могут слушать лекцию, а экзамены длятся с утра до вечера. Некоторые студенты лишены возможности подключиться к совместному обсуждению, ведь некоторые программы и сервисы — заблокированы в их странах.
Пандемия коронавируса изменила подход к системе обучения. И в силу технических особенностей онлайн-лекции иногда похожи на спиритические сеансы.
Поэтому и студенты, и преподаватели ждут возможности вернуться к привычным аудиториям и живому общению.
Дистанционное обучение в Украине
Карантин не требует переход на дистанционную форму образования, однако можно ввести смешанное обучение.
МОН подчеркивает, что педагогические советы могут принять решение об обучении с использованием технологий дистанционного образования на дневной или иной форме обучения.