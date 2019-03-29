Девушка-призрак! Почему 23-летняя харьковчанка не может получить гражданство

23-летняя девушка не может проголосовать на выборах, получить диплом или купить билет на поезд. Девушка родилась и всю жизнь живет в Украине. Но у нее нет гражданства, а соответственно, и паспорта. Дайана уже 5 лет, как совершеннолетняя, обивает пороги миграционной службы. Но результата ноль. Ситуация абсурдная – чтобы получить паспорт, нужно предоставить прописку, а ее не дают без паспорта.

Многочисленные обращения в миграционную службу заканчивались практически ничем – под разными предлогами Дайане отказывали в получении гражданства, а соответственно и главного документа.

Сдать ВНО без паспорта помогли в районном комитете по делам семьи и молодежи. Выучилась на психолога, но работать по специальности не может – диплом без паспорта не выдают.

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В начале девяностых ее родители переехали в Украину из Казахстана. Мама украинка, папа поляк – при рождении оформить гражданство почему-то не смогли, говорит девушка. В 16 вместе с мамой обратилась в отдел гражданства и иммиграции, чтобы получить права по факту рождения в стране.

Девушка обратилась к юристам Харьковской правозащитной группы, там нашли способ – мама Дайяны также родилась в Украине, поэтому закон позволяет получить гражданство на основании территориального происхождения. Но миграционная служба пакет документов снова вернула назад, причина – абсурдна, говорит юрист – девушка не предоставила прописку, а ее невозможно получить без паспорта, и документа, удостоверяющего личность.

Это противозаконно, уверен правозащитник, и вместе с Дайаной обратился в суд. Но девушку на заседание даже не пустили, ведь у нее опять же, не было паспорта.

К слову, в РФ упростили порядок получения гражданства для украинцев.

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