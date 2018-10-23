Девушка в больнице, люди вылезали из окон. Подробности ДТП на Леси Украинки в Киеве

Авария произошла в 8:40 утра. Автокран двигался по бульвару Леси Украинки вниз к Бессарабской площади. По версии водителя у грузовика отказали тормоза.

20-тонная машина стала неуправляемой, покатилась вниз и протаранила сразу 18 автомобилей. Их разбросало в разные стороны. Машины заблокировали все движение транспорта в сторону центра.

Читайте: Масштабное ДТП в центре Киева: заблокировано движение на Леси Украинки

К счастью, обошлось без жертв. Для такой масштабной аварии это настоящее чудо, говорят и сами водители и полиция. Лишь одна женщина получила легкие травмы. Ее сразу забрала скорая.

Водители говорят, от серьезных последствий всех спасло, то, что машины двигались медленно. Некоторые притормаживали на светофоре, а некоторые уже успели остановиться.

Водитель автокрана с прессой общался неохотно. Он в шоковом состоянии. По предварительным данным, мужчина трезв.

Ранее Факты ICTV писали, что ДТП, которое произошло в Киеве на бульваре Леси Украинки, сняли с воздуха.

Опубликовано Октябрь, 23 в 13:25



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.